PL : Fulham accroche Ipswich Town sur le fil

Ce dimanche, la 20e journée de Premier League se poursuivait avec un duel intéressant à Craven Cottage entre Fulham (9e) et Ipswich Town (18e). À domicile, les joueurs de Marco Silva ont été surpris avant la pause par un but de l’Irlandais Sammie Szmodics (38e). Pour autant, ils n’ont pas abdiqué et peu après l’heure de jeu, Raul Jimenez allait égaliser sur penalty (69e).

Une égalisation qui n’allait pas tenir bien longtemps. Ipswich Town obtenait à son tour un penalty qu’allait transformer Liam Delap (72e). Fulham allait pousser encore et provoquait un nouveau penalty dans ce match. Le Mexicain Raul Jimenez ne tremblait pas pour s’offrir un doublé (90e +1). Avec ce match nul 2-2, Fulham et Ipswich Town ne bougent pas au classement.