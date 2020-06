Premier League : Manchester United et Martial régalent, Wolverhampton enchaîne

Après les deux premiers matches de la 31e journée de Premier League mardi soir, le championnat anglais réservait un multiplex de quatre rencontres ce mercredi à 19h. Ligue des Champions, Ligue Europa, maintien : il y en avait pour tous les goûts sur les pelouses anglaises en attendant la rencontre du leader et inévitable futur champion d'Angleterre, Liverpool, opposé à Crystal Palace (21h15, à suivre en direct commenté sur FM). L'affiche la plus attendue de ce multiplex mettait en scène Manchester United et Sheffield United à Old Trafford. Avec leur duo Pogba-Fernandes aligné d'entrée, les Red Devils, très dominateurs, se sont imposés aisément (3-0) grâce à un triplé d'Anthony Martial (14 buts en championnat). Un succès qui permet à MU (5e, 49 points) de distancer des Blades (8e, 44 points) décidément méconnaissables depuis la reprise au classement.

De son côté, Wolverhampton a assuré l'essentiel face à Bournemouth (1-0) grâce à son duo Adama Traoré (passeur) - Raul Jimenez (buteur) pour conforter sa 6e place dans la course à l'Europe. Les hommes de Nuno Espirito Santo (49 points) gardent leurs distances avec Tottenham (45 points) et comptent à présent 5 longueurs d'avance sur Sheffield United. Everton (10e, 41 unités), avec un Lucas Digne passeur décisif pour Michael Keane, est allé s'imposer (1-0) sur la pelouse de la lanterne rouge de la Premier League, Norwich. Dans l'ultime partie de ce multiplex, Newcastle et Aston Villa se sont séparés dos-à-dos (1-1) à St James' Park.

Les résultats du multiplex de 19h en Premier League :

Manchester United 3-0 Sheffield United : Martial (7e, 44e, 74e)

Newcastle 1-1 Aston Villa : Gayle (68e) / Elmohamady (83e)

Norwich 0-1 Everton : Keane (55e)

Wolverhampton 1-0 Bournemouth : Jimenez (60e)

