Man City : Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

Manchester City se déplace ce mercredi sur la pelouse de Tottenham, pour le 4e tour de la League Cup. Une rencontre qui se disputera sans Kevin De Bruyne. Touché à l’ischio, le milieu belge n’a plus foulé les terrains depuis le 18 septembre dernier. Un mal devenu récurrent pour les Cityzens sur ces dernières saisons. Interrogé en conférence de presse sur le retour de son joyau de l’entrejeu, Pep Guardiola a indiqué qu’il n’est pas possible de fixer une date de retour pour le moment.

La suite après cette publicité

« J’aimerais vous le dire, mais j’aimerais surtout le savoir et je ne sais pas. Il se sent mieux à l’entraînement, mais pour arriver au niveau dont nous avons besoin en compétition, quand il faut frapper, là, il a encore mal. Il ne se sent pas bien et Kevin doit se sentir bien pour exprimer l’immense talent qui est le sien. Nous pensions qu’il allait revenir plus tôt, mais c’est pour cela que je ne suis pas docteur », a confié le technicien espagnol, en conférence de presse, ce mardi.