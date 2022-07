Le PSG pourrait encore recruter un gardien

La suite après cette publicité

Alors que Christophe Galtier souhaite avoir un numéro un et un numéro deux, le débat entre Gianluigi Donnarrumma et Keylor Navas pourrait déboucher sur un départ du costaricien. Naples s'est d'ailleurs déjà positionné. Alors que Sergio Rico pourrait aussi partir, les Franciliens auraient ciblé un gardien remplaçant.

A un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Iñaki Peña pourrait être tenté par un départ selon AS. Prêté six mois à Galatasaray par son club la saison dernière, le portier de 23 ans a disputé 8 matches avec le club turc et plairait au directeur sportif du PSG Luis Campos.