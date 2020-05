OM : la liste des possibles successeurs d'André Villas-Boas s'allonge

«Il ne m'a pas dit qu'il allait rester.» Même Jacques-Henri Eyraud l'a reconnu aujourd'hui à RMC. Il ne sait pas si André Villas-Boas sera toujours là la saison prochaine. En fin de contrat dans un an, le Portugais avait lié son avenir à celui d'Andoni Zubizarreta, dont le départ précipité hier soir (sans parler de celui de son bras droit Albert Valentin) est venu ajouter un certain flou sur la situation du moment. Le coach de l'OM a déjà fait part en public de ses désaccords avec le patron du club. On le voit mal continuer dans ces conditions.

La suite après cette publicité

Le président délégué de l'OM n'en sait pas plus pour le moment, malgré une entrevue entre les deux hommes il y a quelques heures. Et comme gouverner c'est prévoir, Eyraud travaille sur quelques pistes de réflexion. Déjà ce matin, le média local La Marseillaise évoquait quatre noms : Hervé Renard, Sven-Goran Eriksson, Vincenzo Montella et surtout Christophe Galtier, qui est le favori de JHE. Ces candidats possibles ne sont pas les seuls car ce soir, L'Equipe cite de nouveaux entraîneurs, dont le coach lillois, décidément apprécié.

Jardim et Genesio cités

D'après le quotidien sportif, plusieurs obstacles se dressent sur la route menant à Christophe Galtier... à commencer par Galtier lui-même. Sous contrat pour encore un an au LOSC, l'ancien adjoint et intérimaire de l'OM (1999-2001) a indiqué vouloir poursuivre l'aventure dans le Nord. En plus de cela, Gérard Lopez, le président et propriétaire des Dogues, n'aurait pas vraiment apprécié les manœuvres marseillaises. Il faudra sans doute aller chercher ailleurs. Peut-être du côté de Monaco.

Sans club depuis son départ de la Principauté en décembre dernier, Leonardo Jardim plaît beaucoup mais il est trop cher pour les finances toujours plus exiguës de l'OM. Le Portugais apprécierait pourtant la ville de Marseille... Enfin autre nom évoqué, celui d'un certain Bruno Genesio... L'ancien coach de l'OL fait désormais parler son sens de la tactique en Chine au Beijing Guoan, avec qui il a terminé 2e du dernier championnat. Aucun contact n'a pour le moment été noué, des informations ayant seulement été prises. Pour davantage plus tard ?