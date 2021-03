Orkun Kökçü a beaucoup de prétendants en Premier League !

La suite après cette publicité

Cette saison, Orkun Kökçü est sans doute l’une des révélations d’Eredivisie. Avec son club de Feyenoord, le jeune milieu de 20 ans enchaîne les bonnes performances et a logiquement tapé dans l’œil de nombreux clubs, en Premier League notamment.

Cet été, Arsenal avait essayé d’enrôler la pépite turque. À cette époque, Feyenoord avait fixé le prix de Kökçü à plus de 23 millions d’euros. Mais les grosses difficultés financières du club néerlandais font que son prix serait aujourd’hui divisé par deux. Pour 10 millions, le joueur est encore plus intéressant et outre les Gunners, c’est aussi Leicester et Leeds qui semblent intéressés. En Espagne, Séville est également venu aux renseignements comme l’explique La Razon. « J'ai un contrat jusqu'en 2025, mais la situation a changé. Le club a été très clair sur sa situation financière et il est clair qu'elle n'est pas bonne. Donc si un club vient avec une bonne proposition pour moi et que le club peut faire entrer un bon montant, j'imagine qu'il sera écouté », avait expliqué Orkun Kökçü, il y a peu.