Un club de Pologne recale fermement James Rodriguez et Balotelli

Comme à quasiment chaque mercato désormais, Mario Balotelli et James Rodriguez sont à la recherche d’un nouveau challenge. Les deux anciennes stars du foot enchaînent depuis quelque temps les aventures manquées aux quatre coins du globe. Et cette fois, les deux joueurs auraient pu se retrouver dans le même club puisqu’ils ont été proposés au club polonais de Wieczysta Kraków, nouvelle fortune de Pologne.

Mais les deux joueurs ont été recalés par le président du club et il a expliqué pourquoi à sa manière. « Nous ne voulons plus payer 3 millions d’euros pour que quelqu’un vienne se prélasser sur un transat parce qu’il avait autrefois un nom prestigieux. Si on suivait cette logique, je pourrais moi-même signer en tant que footballeur, car j’ai aussi joué à la Coupe du monde » a lancé Sławomir Peszko, ancien international polonais.