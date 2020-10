Amical : le Japon s'offre sur le fil la Côte d'Ivoire

La trêve internationale offrait un match particulièrement intéressant entre d'un côté le Japon et l'autre la Côte d'Ivoire. Les Nippons s'articulaient dans un 4-1-4-1 avec notamment Daichi Kamada (Francfort) et Takefusa Kubo (Villarreal). De son côté la Côte d'Ivoire misait sur un 3-5-2 avec les Lyonnais Sinaly Diomandé et Maxwel Cornet ainsi qu'un duo offensif Gervinho - Nicolas Pépé.

Très équilibré, ce match s'est finalement joué dans les dernières secondes quand l'entrant Naomichi Ueda (89e) est allé trompé le gardien en fin de match bien servi par Gaku Shibasaki (90e +1). Avec cette victoire 1-0, le Japon fait le plein de confiance.