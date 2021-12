Le FC Barcelone veut mettre la pépite Yusuf Demir à la porte

La suite après cette publicité

L'été dernier, le FC Barcelone se gaussait d'avoir enrôlé l'un des plus gros espoirs du Vieux Continent. Mais l'aventure catalane de Yusuf Demir (18 ans) va très vite prendre fin. Prêté par le Rapid de Vienne, il n'a pas vraiment convaincu pour l'instant, et n'a que très peu de temps de jeu. Il n'a ainsi participé qu'à six rencontres de Liga, dont deux en tant que titulaire, pour seulement 191 minutes de temps de jeu.

Mais si les Catalans veulent déjà le renvoyer à l'expéditeur, ce n'est pas pour des raisons sportives, mais bien financières. Effectivement, une clause dans le contrat du prêt du joueur stipule qu'au bout de dix rencontres jouées avec l'équipe première du club, une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros s'activerait. Et le principal concerné a disputé 9 rencontres avec les Barcelonais, la dernière début décembre, lors d'une brève entrée en jeu face au Bayern.

Direction l'Allemagne

Un montant que l'écurie dirigée par Joan Laporta ne veut pas payer, et qui en plus est considérable au vu de la situation du club et handicaperait clairement les possibilités du club pour le mercato. Le Barça va donc briser le contrat de prêt du joueur dans les prochains jours selon Sport, et son destin devrait s'écrire en Bundesliga.

Le média explique que le Bayer Leverkusen, Francfort, le RB Leipzig et Dortmund, entre autres, ont déjà pris des renseignements auprès du Rapid pour s'attacher ses services d'ici janvier. Espérons pour le Barça qu'il n'ait pas à regretter de l'avoir laissé filer...