Rayo Vallecano - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se rend sur la pelouse du Rayo Vallecano dans le cadre de la 3e journée de Liga. Parfaits depuis le début du championnat avec deux victoires en deux matchs, les Catalans entendent bien poursuivre cette série ce soir. En cas de succès, le Barça serait seul en tête du championnat espagnol. De son côté, le Rayo Vallecano est toujours invaincu et affiche une belle forme. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Hansi Flick maintient son 4-2-3-1. Ter Stegen est titulaire et capitaine, Gerard Martin et Koundé sur les côtés de la défense avec une charnière Cubarsi-Martinez. Au milieu, Bernal est une nouvelle fois aligné avec Pedri. Enfin pour animer l’attaque, Yamal et Ferran Torres entourent Raphinha avec Lewandowski, seul en pointe. En face, Inigo Perez opte également pour un 4-2-3-1. Un onze assez ambitieux, Palazon, Camello ou encore de Frutos seront à surveiller dans le secteur offensif.

Les compositions

Rayo Vallecano : Cardenas - Balliu, Mumin, Lejeune, Espino - Valentin ©, U.Lopez - de Frutos, Palazon, A.Garcia - Camello

FC Barcelone : Ter Stegen © - Koundé, Cubarsi, Martinez, G.Martin - Pedri, Bernal - Yamal, Raphinha, F.Torres - Lewandowski