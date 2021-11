La réponse de la Juventus à l'enquête de la police financière

Après l'enquête de la police financière italienne concernant des transferts douteux réalisés ces trois dernières saisons, la Juventus Turin a tenu à en informer officiellement ses supporters à travers un communiqué publié sur son site officiel. Le club de la Vieille Dame confirme l'ouverture du dossier à son encontre, explicitant qu'il compte collaborer avec les instances impliquées dans l'affaire pour prouver sa transparence. Une communication qui survient quelques heures après la défaite à domicile face à l'Atalanta Bergame en championnat (0-1).

«Comme elle en a le devoir, la Juventus coopère avec les enquêteurs et la CONSOB (Commission nationale des sociétés et de la bourse, ndlr) et compte bien clarifier tout aspect qui les intéresse, estimant qu'elle a agi dans le respect des lois et règlements régissant l'élaboration des rapports financiers, conformément aux principes comptables et en accord avec les pratiques internationales du secteur du football et les conditions du marché», peut-on lire dans le communiqué du club.