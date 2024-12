AC Milan : Zlatan Ibrahimovic révèle pourquoi il ne sera jamais entraîneur

Zlatan Ibrahimovic ne se voit pas devenir entraîneur. Conseiller sportif du côté de l’AC Milan, l’ancienne gloire du football mondial ne ressent pas d’attrait envers le poste de coach. «Il faut couvrir tellement de domaines, trouver des idées et des solutions, préparer et suivre les matchs, coacher. Il faut travailler jour et nuit. Une année en tant qu’entraîneur me paraîtrait dix. C’est trop de travail pour moi, ça ne m’attire pas », a déclaré l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé à Sports Illustrated DE.

L’ancien international suédois avait d’ailleurs déjà fait des déclarations allant dans ce sens, il y a quelque temps, dans les colonnes de The Athletic. «Vous voyez mes cheveux gris ? Les cheveux gris sont apparus après une semaine de travail en tant qu’entraîneur. La vie d’un coach dure jusqu’à 12 heures par jour. Vous n’avez absolument pas de temps libre», avait-il alors expliqué pour élucider les raisons de son choix. 'Zlatan’ sur un banc, ce n’est donc pas pour tout de suite et sûrement jamais.