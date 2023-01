Barça : Marc-André ter Stegen cartonne son équipe malgré la qualification face au Real Betis

Marc-André ter Stegen n’est pas étranger à la qualification du FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. En effet, le gardien de but allemand a été l’auteur de deux beaux arrêts lors de la séance de tirs au but, éliminant le Real Betis en demi-finale de la compétition à Riyad (Arabie Saoudite). S’il a confié attendre le Real Madrid avec impatience - « le Clasico sera un beau match. Nous sommes ravis de jouer… et de gagner », l’international aux 30 sélections a également tenu à critiquer la performance défensive de son équipe, qui a concédé deux buts ce jeudi soir.

« Je me sens bien, je passe un bon moment sur le terrain, a ajouté le portier de 30 ans au micro de la télévision espagnole. Je pense que je joue à un très bon niveau depuis environ un an. Nous devons mieux défendre. Nous devons avancer. Ce match a été un énorme effort. Nous avons beaucoup souffert et ils ont atteint notre côté du terrain trop facilement. J’aimerais avoir moins de travail à faire honnêtement. » En effet, le Barça n’a connu que 2 clean-sheets sur ses 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues, dont 3 face au CF Intercity (D3) en Coupe du Roi.

