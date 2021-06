Equipe de France : que penser du retour de Karim Benzema ?

La suite après cette publicité

Une chance. Karim Benzema n'attendait que ça. Depuis le 8 octobre 2015 et son doublé en amical face à l'Arménie à Nice, l'attaquant tricolore voulait avoir une nouvelle opportunité de porter le maillot frappé du coq. Malgré la fameuse affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena et son interview polémique à Marca sur Didier Deschamps, KB9 a toujours manifesté, en public comme en privé, son envie de jouer pour l'équipe de France. Longtemps, son nom comme le sujet ont été tabous lors des conférences de presse du sélectionneur national. Un sélectionneur qui a campé sur ses positions pendant plus de cinq années.

Les coulisses d'un retour attendu

Et cela lui a donné raison puisqu'il a été sacré champion du monde en Russie en 2018. Trois ans plus tard, DD a décidé de tendre la main à l'avant-centre, auteur d'une belle saison au Real Madrid (29 buts et 9 assists). Il faut dire que le coach des Bleus était conscient qu'il avait besoin d'injecter du sang neuf au sein d'une sélection moins flamboyante. Le contenu global proposé lors rassemblement du mois de mars 2021 face à l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine l'a définitivement convaincu de faire appel à l'ancien joueur de l'OL le 18 mai dernier au moment d'annoncer la liste des 26.

Un choix assumé par Deschamps. « Pourquoi maintenant? Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin ». Un discours qui était sensiblement le même du côté du joueur, prêt à repartir du bon pied.

Une bonne intégration dans le groupe France

Un retour qui a suscité de nombreuses réactions en France comme à l'étranger. Et si une partie a toujours été réfractaire à son sujet, son come back a globalement été salué. Il faut dire que nombreux sont ceux qui attendaient de voir en action le trio de folie Mbappé-Griezmann-Benzema. Car KB9 revenait bien pour être titulaire et apporter son talent et son expérience aux Bleus. Le 2 juin, il était donc aligné d'entrée en amical face au Pays de Galles. Une première satisfaisante où il s'est procuré de nombreuses occasions tout en se rendant disponible pour ses partenaires avec des déplacements intelligents.

Seule véritable ombre au tableau des ces 90 minutes : son pénalty manqué face à Ward. Six jours plus tard, le 8 juin, il était de nouveau titulaire face à la Bulgarie en amical. Malgré des occasions et une justesse technique qui a fait du bien, il a abandonné les Bleus après 40 minutes de jeu. Touché au genou, Benzema s'est remis, lui qui a profité de la préparation pour trouver des automatismes avec ses coéquipiers et se fondre dans le groupe. Et sur ce point, cela a été une réussite. Du sélectionneur au président de la FFF, Noël Le Graët, en passant par le staff et les joueurs, tous ont salué l'intégration du joueur de 33 ans.

L'Euro, l'épreuve du 9

Un joueur qui était attendu de pied ferme durant le tournoi. D'autant qu'il n'avait jamais marqué durant un Euro. Il pensait débloquer son compteur face à l'Allemagne, le 15 juin (88 minutes jouées). Mais son but avait été refusé. Précieux dans la conservation de balle, il avait eu peu de ballons à exploiter. Une prestation un peu décevante. Face à la Hongrie (75 minutes jouées), il a de nouveau été muet, manquant notamment de grosses occasions. Chez les observateurs comme certains supporters, l'inquiétude commençait à poindre. Mais Didier Deschamps a toujours maintenu sa confiance au joueur né en 87.

« Évidemment, il sait qu'il est attendu sur cet aspect-là et je lui ai dit : "ce n'est pas que ça". Un attaquant a besoin de marquer, l'essentiel est qu'il garde confiance et surtout ma confiance ». Le déclic est venu le match suivant face au Portugal (23 juin, 90 minutes jouées). Après 30 tirs et aucun but en trois championnats d'Europe (2008, 2012 et 2020), Benzema a signé un doublé (dont un pénalty) face aux Lusitaniens. Hier, face à la Suisse (93 minutes jouées), il a récidivé. Alors que les Bleus étaient menés 1 à 0, il a égalisé. Servi par Mbappé, il a réussi à s'amener parfaitement le ballon avant d'ajuster Sommer.

Dans la foulée, il a marqué de la tête reprenant bien un tir de Griezmann qui filait dehors. En deux minutes, il a remis la France en scelle. Malheureusement, les Bleus ont été éliminés (5 t. a. b. à 4). Au lendemain de ce coup de massue, Benzema est l'un des seuls joueurs à sortir la tête de l'eau après ce naufrage, avec Paul Pogba. L'Équipe lui a donné la note de 8. La Rédaction FM lui a accordé la note de 7. Malgré une première mi-temps difficile, à l'image de l'équipe, il a su se reprendre et apporter des buts et sa technique quand il le fallait. L'Euro terminé, l'heure est au bilan à présent.

Un bilan acceptable même si Benzema peut mieux faire

Utilisé à 4 reprises par Didier Deschamps, Benzema a terminé la compétition avec quatre buts. Il a donc été le meilleur buteur des Bleus durant cet Euro 2020. Le tout en étant muet les deux premières rencontres. Globalement, on peut dire qu'il a rempli sa mission, à savoir marquer des buts. S'il a beaucoup cherché Griezmann et Mbappé, l'entente entre les trois hommes n'a pas été à la hauteur des attentes. On attendait forcément mieux et plus d'un tel trio offensif. On attendait également un peu plus de la part du Madrilène, qui n'a pas réussi à améliorer le jeu de son équipe et qui a disparu par moments.

À sa décharge, le natif de Lyon, souvent disponible et intéressant dans les petits espaces, n'a eu que très peu de temps pour trouver une place et des automatismes au sein du onze tricolore. Il a été appelé moins d'un moins avant le début du tournoi. Il aurait été préférable de le convoquer bien avant, histoire qu'il puisse vraiment apporter et peser. Mais Didier Deschamps n'était pas forcément de cet avis. «Non, ça aurait été la même chose (s'il avait été rappelé avant)», a-t-il déclaré. À bientôt 34 ans (il les aura en décembre), KB(1)9 a réalisé un retour correct dans l'ensemble, même si tout n'a pas été parfait. Sauf bouleversement, il devrait être convoqué à nouveau en septembre prochain pour les éliminatoires au Mondial 2022. Un objectif et un rêve pour le joueur aux 87 sélections et 31 buts !