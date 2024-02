Le Real Madrid n’est pas déconcentré par Kylian Mbappé

Le Real Madrid est impérial cette saison en Liga. Solides leaders, les Merengues avaient étrillé Gérone, leur dauphin, la semaine passée et affrontaient son voisin madrilène du Rayo Vallecano ce dimanche après-midi. Avec un effectif décimé et remanié après une belle bataille en milieu de semaine à Leipzig, le club le plus titré en Champions League a calé ce dimanche (1-1). Toujours avec six points d’avance sur leur poursuivant catalan, les pensionnaires du Santiago-Bernabeu peuvent néanmoins nourrir quelques regrets. Certains journalistes espagnols pensent que le départ de Kylian Mbappé du PSG et son arrivée imminente dans la capitale ibérique, que nous vous révélions en exclusivité le 7 janvier dernier, aurait pu perturber la performance du Real.

Une théorie rapidement balayée par Carlo Ancelotti, le coach madrilène, en conférence de presse d’après-match : «que puis-je dire. Ce n’est pas grave, il faut gagner tous les matchs, mais pour gagner la Ligue, il est important que les matchs que vous ne pouvez pas gagner, vous ne perdiez pas. Parfois, il y a des nuls qui font un peu mal, mais au final, cela peut être une étape positive pour nous aider à remporter le championnat. Déconcentrés par Mbappé ? Quand n’avons-nous pas été concentrés ? Nous sommes toujours concentrés et aujourd’hui, c’était encore le cas. Il n’y a rien de négatif à dire sur cette équipe cette saison.» Voilà qui est dit !