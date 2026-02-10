Alvaro Arbeloa en plein divorce avec un cadre du vestiaire, l’image de Kylian Mbappé égratignée par son attitude

Dani Carvajal agacé par sa situation

Malgré l’absence de joueurs clés comme Vinicius, Rodrygo et Bellingham, le Real Madrid a enchaîné sa septième victoire consécutive en Liga. Il y en a un qui n’est clairement pas heureux de la situation. Dani Carvajal traverse une période délicate au Real Madrid, relégué sur le banc malgré la victoire contre Valence et encore affecté par la grave blessure au genou subie en octobre 2024, qui a compromis ses performances. Selon Sport, la situation a exacerbé les tensions avec Arbeloa, qui privilégie les jeunes comme David Jiménez et Trent Alexander-Arnold, au détriment du capitaine. Carvajal se sent lésé, estimant avoir fourni assez d’efforts pour éviter cette situation. Avec la Coupe du Monde imminente et la fin de son contrat en juin, l’incertitude plane sur son avenir sportif. Le divorce entre les deux vétérans du vestiaire semble désormais consommé, ce qui marque une rupture définitive dans la hiérarchie du Real. Surtout que, rappelez-vous, Arbeloa était le remplaçant de Carvajal au Real, il y a plus de 10 ans.

Kylian Mbappé pointé du doigt

Le journal L’Equipe revient sur le cas Mbappé, qui a fortement fait parler dimanche dernier, suite à son attitude avec les arbitres. L’attaquant madrilène a de nouveau insulté les arbitres lors de la victoire du Real à Valence, une scène captée en dehors du match. Malgré la répétition de ces dérapages verbaux, aucune sanction disciplinaire n’est attendue, les propos ne figurant pas dans le rapport arbitral. Cet épisode illustre la frustration persistante du Français, pourtant performant individuellement et collectivement en Liga. Le Real Madrid soutient son joueur, dans un contexte de conflit récurrent avec l’arbitrage espagnol. Mais en Espagne, ces comportements nuisent à l’image de Mbappé et alimentent les critiques autour de son attitude, écrit L’Equipe dans ses pages intérieures.

L’avenir de Carrick encore incertain

Manchester United revit depuis la prise de pouvoir de Michael Carrick, auteur d’un impact immédiat et spectaculaire avec quatre victoires consécutives en Premier League, dont des succès face à Manchester City, Arsenal et Tottenham, en redonnant confiance au groupe et en remettant les joueurs à leur meilleur poste. Sans effet d’annonce ni d’ego, Carrick a transformé l’équipe, fait progresser plusieurs individualités clés et recréé une dynamique positive à Old Trafford, au point de relancer le débat sur sa nomination définitive. Malgré la prudence de la direction, qui explore d’autres pistes jugées risquées ou incohérentes, toutes les preuves plaident en faveur d’une confirmation immédiate. Attendre l’été ne ferait que semer le doute et casser l’élan actuel. United tient enfin une solution crédible en interne et doit désormais avoir le courage de lui faire confiance pleinement, écrit Oliver Holt, journaliste anglais pour le Daily Mail.