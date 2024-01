CAN 2023, Maroc : Azzedine Ounahi régale toujours autant les Lions de l’Atlas

Depuis son arrivée à l’OM, Azzedine Ounahi ne cesse de frustrer les supporters. Capable d’être excellent et de disparaître le match d’après, l’international marocain ne fait pas toujours l’unanimité du côté de la Canebière. Pourtant, son statut est complètement différent du côté du Maroc. Brillant lors du Mondial, le milieu de 23 ans enchaîne les belles performances sous la tunique des Lions de l’Atlas. Un paradoxe qu’il a encore confirmé ce mercredi lors de l’entrée en lice des siens en Coupe d’Afrique des Nations face à la Tanzanie (3-0).

Azzedine Ounahi régale toujours avec le Maroc

Bien évidemment titulaire dans cette formation malgré une concurrence XXL (Harit, Saibari, El Khannouss étaient sur le banc), Ounahi n’a fait que monter en puissance dans ce match. Toujours très à l’aise techniquement, il a récité la même partition que lors du Mondial. Dans le jeu à trois avec Hakimi et Ziyech, il a été plus qu’essentiel et on l’a notamment vu réaliser de jolies combinaisons dans le couloir droit. Un homme clairement essentiel dans le système de Walid Regragui puisqu’il incarne, par son profil, la capacité à se projeter vers l’avant avec et sans ballon.

Au retour des vestiaires, c’est logiquement lui qui a fait le break lors d’une belle action collective marocaine. L’occasion pour lui de célébrer et de répondre aussi à Mostafa Mohamed qui n’avait pas hésité à le tacler en conférence de presse il y a quelques jours. Preuve de son match XXL ce mercredi soir, Azzedine Ounahi a logiquement terminé homme du match. Bien plus à l’aise dans ce système à trois milieux, il a semblé bien loin de ce qu’il propose habituellement.

Un système qu’il adore

Après la rencontre, il s’est d’ailleurs exprimé et a surtout souligné l’esprit d’équipe. «C’était un match difficile avec une température élevée et de l’humidité. Mais aujourd’hui, on a vu une grande équipe organisée et qui a su presser lorsqu’il fallait. Une équipe homogène qui a su gérer le match. On a vu les autres matchs de la compétition et on en a tiré pas mal d’enseignements. Cela nous a aidés sur la gestion du match. Le plus important, c’était les trois points», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner. «Walid Regragui le dit toujours, ce qui compte, c’est l’équipe. On sait que les Marocains sont derrière nous, il y en a qui ont fait le déplacement, ils ont fait des sacrifices. On essayera de leur rendre ça sur le terrain. On sait que tout le peuple marocain est derrière nous. On va bien récupérer pour préparer le prochain match qui sera à 14h dans des conditions encore plus difficiles.» Si le Maroc veut aller loin de cette CAN, ça passera par un excellent Azzedine Ounahi. Pour le moment, c’est le cas… en espérant que cela se poursuive pour le Marseillais et les supporters marocains.