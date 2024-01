CAN 2023, Égypte : la réponse sèche de Mostafa Mohamed aux critiques d’Azzedine Ounahi

Habitués à s’affronter en Ligue 1 ces derniers mois, le Nantais Mostafa Mohamed et le Marseillais Azzedine Ounahi pourraient cette fois croiser le fer en Côte d’Ivoire. Si le duel entre l’Egypte et le Maroc lors du quart de finale de la CAN 2022 avait été jalonné de tensions, notamment dans les couloirs à l’issue du match (les Pharaons s’étaient imposés 2-1 après prolongation), l’hypothétique nouveau duel entre les deux nations s’annonce encore électrique ce mois-ci.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, Azzedine Ounahi avait exprimé dans un entretien à La Provence ses observations critiques concernant le style de jeu de l’Egypte, évoquant une tendance à grossièrement simuler pour jouer la montre. Ce samedi, son homologue égyptien lui a répondu sèchement en conférence de presse : « Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Ounahi, on a remporté 7 CAN, je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées. »

La Coupe d’Afrique des Nations en intégralité sur beIN SPORTS. Cliquez ici pour vous abonner et accéder à tous les matchs de la compétition.