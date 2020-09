Incident Neymar-Alvaro Gonzalez : pas de preuve vidéo des accusations de racisme

Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 1 à 0 face à l'OM lors du Classique. Une rencontre marquée notamment par la polémique Neymar-Alvaro Gonzalez. Expulsé, le Brésilien accuse l'Espagnol d'avoir tenu des insultes à caractère raciste. Une affaire qui est entre les mains de la LFP. Mais ce lundi, la chaîne Téléfoot, diffuseur de la L1 Uber Eats, a indiqué par la voix de Thibaut Le Rol dans l'émission Culture Foot, avoir analysé toutes les images de la rencontre.

Le journaliste a ensuite commenté : « il y a insulte. Il y a des insultes assurément, hélas connues dans le milieu du foot, sur la maman de Neymar. En revanche, la plainte de Neymar sur des propos racistes... Ce n'est pas à nous de juger ces images-là. On n'est pas en mesure d'aller dans le sens de Neymar ce soir, avec ces images-là. Ce sont les caméras les plus resserrées (...) On a tout disséqué, c'est désormais dans les mains de la Ligue. » La LFP a tous les éléments entre les mains pour prendre une décision à présent. Affaire à suivre...