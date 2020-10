PSG : Thomas Tuchel évoque les débuts de Rafinha

La suite après cette publicité

Recrue surprise du mercato estival parisien arrivée en provenance du Barça dans les toutes dernières heures, Rafinha a l’occasion de se redonner une santé au Paris Saint-Germain. Si certains sceptiques pouvaient avoir des doutes quant à sa condition physique, le milieu de terrain de 27 ans a néanmoins toute la confiance de son entraîneur. Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Tuchel a évoqué l’arrivée du Brésilien dans l’effectif parisien et semble satisfait de ses débuts à l’entraînement. Resté à Paris au cours de la trêve internationale, le natif de São Paulo a, selon le technicien allemand, démontré beaucoup de sérieux et de technique dans son travail à l’entraînement.

Et avec tous les joueurs blessés, suspendus, ou potentiellement positifs au Covid-19, le coach du PSG va devoir faire sans beaucoup de ses cadres vendredi soir face à Nîmes. De quoi titulariser le Brésilien dès demain ? Pour l’ancien coach de Dortmund, tout est possible. «Le plus vite, ce sera peut-être Rafinha car il était avec nous pendant la trêve. Il a montré qu'il était un joueur avec une bonne technique. C’est un mec super humble et agréable. Je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite dans ce groupe. On a déjà la possibilité de le faire jouer demain. On doit avoir un peu de patience.» Réponse vendredi soir.