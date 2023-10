Deux clubs de Liga veulent profiter du retour en forme de Mason Greenwood

La suite après cette publicité

De grand espoir de Manchester United à paria, Mason Greenwood (22 ans) a connu une trajectoire assez singulière. L’ailier né à Bradford en est clairement la cause. Accusé de viol et de violences physiques par sa compagne Harriet Robson fin janvier 2022, il avait vu cette dernière publier des clichés d’elle recouverte de coups et d’hématomes. Un énorme scandale à l’époque qui a conduit à la mise à l’écart du jeune international anglais (1 cape). Finalement, un an plus tard, les charges ont été abandonnées et Manchester United a lancé une enquête pour savoir s’il fallait le réintégrer. Finalement, la décision des Red Devils était sans appel et poussait Mason Greenwood vers la sortie : «toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés avec lui pour reprendre sa carrière à Manchester United. Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié pour lui de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat.»

Animateur du mercato cet été, il a évoqué en Italie du côté de l’Atalanta, de la Lazio et de la Roma mais a aussi été proposé au Stade Brestois. Finalement, c’est du côté de l’Espagne qu’il a posé ses valises en prêt alors que son contrat avec Manchester United court encore jusqu’en 2025. «Tout le monde sait ce qui s’est passé et les mesures appropriées ont été prises. Les autorités compétentes ont fait ce qui devait être fait et nous savons que cela s’est terminé par une non-condamnation» a d’ailleurs justifié son nouveau coach José Bordalas à son arrivée. Enfin débarrassé de ses affaires extra-sportives, Mason Greenwood a retrouvé le sourire dans la banlieue de Madrid où la pression médiatique est bien plus clémente qu’en Angleterre. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 5 matchs de Liga, l’attaquant de 22 ans prend ses aises et s’épanouit de plus en plus.

À lire

MU : la vengeance de Sheikh Jassim

Getafe veut le garder, Séville en embuscade

Juste avant la trêve face au Celta de Vigo (2-2), il a enfin marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, le premier depuis 627 jours. Il fallait remonter au 19 janvier 2022 et une réalisation contre Brentford (3-1) pour retrouver une réalisation de l’ailier anglais. Décisif et performant, il a su conquérir les fans de Getafe qui le soutiennent malgré les sifflets venant du public adverse. Son coach José Bordalas est en tout cas dithyrambique à son sujet et veut en faire une pièce centrale de son Getafe, actuel onzième de Liga : «il montre maintenant pourquoi nous l’avons signé. Il est destiné à la grandeur. Nous allons construire autour de lui et tirer le meilleur de lui. Ce n’est que le début.» Et justement, l’aventure en Espagne pourrait ne pas se limiter à une simple pige d’un an. Selon The Sun, Mason Greenwood souhaiterait rester à Getafe de manière permanente.

La suite après cette publicité

«Les joueurs et les fans lui ont tous réservé un accueil dont il n’aurait pu que rêver. Il craignait vraiment que sa carrière soit terminée. Maintenant, il est tellement heureux et veut continuer à jouer sans penser à autre chose», révèle une source proche de l’Anglais. Prêté par les Red Devils pour la saison, l’attaquant polyvalent reviendra à Manchester l’été prochain. Mais si l’histoire entre Greenwood et Getafe semble être partie pour continuer, plusieurs clubs suivent attentivement la situation du jeune joueur. À commencer par Séville d’après The Mirror. Les Andalous surveillent le natif de Bradford, et veulent profiter de sa situation salariale (il sera à un an de la fin de son contrat avec Manchester United ndlr). En fonction de sa campagne avec Getafe, nul doute que les écuries de Liga tenteront de se jeter (ou non) sur le sulfureux Mason Greenwood. En tout cas, au Pays de Cervantès, Mason Greenwood a plutôt bonne presse.