Cdf, Pontarlier-OL : le tacle d’Alexandre Lacazette à Fabio Grosso

Face à la formation de National 3 de Pontarlier, l’Olympique Lyonnais a fait le boulot et s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, grâce à des buts de Rayan Cherki, Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette (3-0). Après la rencontre, le capitaine de l’OL a assuré que «ce n’était pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif».

La suite après cette publicité

Mais en zone mixte, le buteur de 32 ans s’est plus longuement expliqué sur la situation de l’OL, sur trois victoires consécutives en Championnat, plus cette qualification en 16es de finale de Coupe de France. En faisant un sous-entendu sur le travail de Fabio Grosso. «Qu’est-ce qui a changé ? Le coach a changé, a répondu Alexandre Lacazette en zone mixte, relayé par RMC Sport. Pierre Sage a su apporter un autre état d’esprit, et forcément, quand on gagne, c’est plus facile de travailler», a-t-il assuré, en mettant en avant le travail de Sage.