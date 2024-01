Liga : vainqueur du Real Betis, le FC Barcelone retrouve le podium

Après une victoire compliquée en Coupe du Roi face aux Unionistas de Salamanque, le FC Barcelone, malheureux finaliste de la Supercopa en Arabie saoudite face au Real Madrid, se déplaçait sur la pelouse du Benito-Villamarin pour y affronter le Real Betis, dans le cadre de la 21e journée de la Liga. L’occasion pour les Blaugranas de profiter du faux-pas de l’Athletic à Valence (0-1) pour remonter sur le podium ainsi que du nul de Gérone à Almeria (0-0) pour rattraper son retard dans la course au titre, malgré la victoire renversante du Real Madrid plus tôt dans la soirée (3-2).

Doublés de Torres… et d’Isco

Après avoir concédé une lourde défaite 5-0 à l’aller à Montjuic, les Verdiblancos souhaitaient essuyer cet affront devant leur public et créaient les premières frayeurs dans le camp catalan, sans réussite dans le dernier geste, en témoigne la tentative de lob de Willian José (5e). Derrière, les ouailles de Xavi mettaient le pied sur le ballon et concrétisaient leur ascendant par l’intermédiaire de Pedri, lancé sur un contre favorable, qui trouvait Ferran Torres devant le but vide (1-0, 21e). Sans faire le break, le Barça imposait sa loi face à une équipe sévillane volontaire mais inefficace.

Au retour des vestiaires, les locaux montraient un meilleur visage dans leurs opportunités offensives mais se faisaient punir par le Tiburon (requin en espagnol) pour un doublé en Andalousie. Torres profitait du bon travail de Yamal, qui voyait son centre dévié par le poteau pour trouver son compère en attaque (2-0, 48e). Deux tirs cadrés, deux buts : efficience maximale pour les Culers. Oui mais voilà, cette justesse dans le camp adverse était plombée par des lacunes défensives. A commencer par un centre mal dégagé par Iñaki Peña, qui voyait Isco s’offrir une superbe volée imparable (2-1, 56e).

Le Barça se donne de l’air

L’ancien du Real Madrid, devenu le chouchou des supporters du Betis, s’illustrait trois minutes plus tard en venant lober le portier catalan dans un angle fermé pour son premier doublé à Séville (2-2, 59e). Néanmoins, ce retour au score des hommes de Manuel Pellegrini était gâché par le coaching gagnant de Xavi, qui faisait entrer João Félix dans les dix dernières minutes. Avant la fin du temps réglementaire, l’attaquant portugais, servi par Torres, s’offrait un superbe extérieur du pied au premier poteau pour redonner l’avantage aux siens (3-2, 90e).

Avant que l’ancien Mancunien ne réalise… le coup du chapeau. Alors que les locaux poussaient pour tenter de remettre les deux équipes à égalité, le Barça profitait du bloc adverse haut pour lancer Ferran Torres, encore lui, pour tromper Rui Silva d’un ballon piqué pour faire le break et confirmer les trois points pris dans le sud de l’Espagne. Victoire pour le Barça, qui revient à 7 points de Gérone et à 9 de la Casa Blanca, à la tête de la Liga. La première victoire de plus d’un but d’écart en championnat depuis… le succès 5-0 à domicile face à son adversaire du soir, en septembre 2023.