Chelsea : César Azpilicueta à un pas de l’Atlético Madrid

L’intérêt de l’Atlético Madrid pour César Azpilicueta ne date pas d’hier et devrait bientôt toucher au but. Capitaine de Chelsea depuis de longues années, le défenseur espagnol devrait, sauf retournement de situation, quitter la capitale de l’Angleterre pour rejoindre celle de son pays. Alors que l’Inter Milan semblait être en pôle position depuis de longues semaines, il semblerait que les Colchoneros soient désormais tout proches de conclure ce dossier d’après des informations de AS.

En effet, le média madrilène avance que l’ancien joueur de l’OM n’est pas insensible aux avances madrilènes. Toujours selon nos confrères ibériques, Diego Simeone serait sous le charme de son profil, capable d’évoluer dans l’axe et sur le flanc droit de la défense. De plus, une somme peu onéreuse devrait suffire pour convaincre Todd Boehly de lâcher "Azpi" dans le contrat expire l’été prochain. Ciblé depuis l’année dernière par le board des Matelassiers, le joueur de 33 ans pourrait parapher un contrat de deux ans chez les pensionnaires du Civitas Metropolitano.

