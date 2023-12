Bundesliga : Francfort chute à Augsbourg

En marge de la courte victoire de Fribourg à l’extérieur contre Mayence (0-1) et du match nul entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, L’Eintracht Francfort se déplaçait sur la pelouse d’Augsbourg dans le cadre de la 13e journée de Bundesliga. L’occasion pour les protégés de Dino Toppmöller de se rapprocher du top 5 en cas de résultat favorable. Restant sur 5 rencontres consécutives sans défaite en championnat (2 victoires, 3 nuls), le club bavarois quant à lui avait en ligne de mire la première moitié du tableau.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 35 13 27 11 2 0 38 11 2 Bayern Munich 32 12 34 10 2 0 43 9 3 Stuttgart 30 13 18 10 0 3 33 15 4 Leipzig 26 13 18 8 2 3 31 13 5 Dortmund 25 13 6 7 4 2 26 20 6 Hoffenheim 20 13 2 6 2 5 25 23 7 Francfort 18 13 4 4 6 3 19 15 8 Fribourg 18 13 -7 5 3 5 16 23 9 Augsbourg 17 13 -2 4 5 4 23 25 10 M'gladbach 16 13 -1 4 4 5 27 28 Voir le classement complet

Au cours d’un premier acte à mettre au crédit des pensionnaires du WWK Arena, ces derniers ont cru ouvrir la marque avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Félix Uduokhai, finalement refusé pour hors-jeu (29e). Francfort a finalement été piégé par son adversaire à la 35e minute de jeu, Martin Jensen profitant d’un service de Ermedin Demirovic pour inscrire son premier but de la saison en championnat (1-0). Insistant pour se mettre définitivement à l’abri, Augsbourg réalisait le break au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Iago (2-0, 58e). Si Ermedin Demirovic manquait sur pénalty d’assommer définitivement les Aigles (76e), son gardien Finn Dahmen relançait le suspens deux minutes plus tard en marquant contre son camp (2-1, 78e). Simple frayeur puisqu’Augsbourg glanait les trois points au terme de la partie pour poursuivre sa remontée au classement (9e). De son côté, Francfort échoue dans sa quête de la 6e place et demeure au 7e rang.