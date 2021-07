Giovanni Simeone donne sa priorité à l'OM

On le sait, Pablo Longoria était ce mercredi à Milan pour parler transferts. Il a rencontré les dirigeants de l'AS Roma pour avancer sur les dossiers Cengiz Ünder (23 ans) et Pau Lopez (27 ans). Il a aussi rencontré le président de Cagliari pendant plusieurs heures. Pour évoquer le prêt de Kevin Strootman (31 ans). Le milieu de terrain a passé sa visite médicale en Italie un peu plus tôt dans la journée.

La suite après cette publicité

Mais ce n'était pas le seul dossier sur la table durant cette longue réunion. Comme avancé par TyC Sports, les deux hommes ont également longuement échangé au sujet de Giovanni Simeone (25 ans) en présence des représentants du joueur. L'Olympique de Marseille, à qui Kevin Gameiro (34 ans) a fait faux bond il y a quelques jours, a fait de l'attaquant argentin sa priorité en attaque, Jorge Sampaoli appréciant son profil.

Négociations en cours

Et selon nos informations, l'intérêt est réciproque, puisque le Cholito, auteur de 6 réalisations et 2 passes décisives en 33 apparitions la saison passée en Serie A, est clairement convaincu par le projet phocéen. Toujours selon nos informations, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome privilégient un prêt avec option d'achat.

De leur côté, les Sardes préfèrent un transfert sec, puisqu'ils disposent d'offres fermes d'autres écuries, à savoir le Torino, la Sampdoria, Krasnodar et le Celta de Vigo, pour le natif de Madrid, sous contrat jusqu'en juin 2024. Les discussions sont donc en cours entre les différentes parties. Une chose est sûre, l'international albiceleste (5 capes, 1 but) a fait de l'OM sa priorité.