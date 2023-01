MU : la boulette monumentale de David De Gea en vidéo

Voilà qui risque de faire le tour de la toile dans les prochaines heures. Alors que Manchester United reçoit Everton, ce vendredi, dans le cadre du 3e tour de la FA Cup, le score était de 1-1 à la pause. Si Antony a rapidement mis les Red Devils sur de bons rails, Conor Coady (29 ans) a égalisé 10 minutes plus tard à Old Trafford. La faute à une énorme boulette de David De Gea (32 ans).

Sur un centre venu depuis la gauche de sa surface signé Neal Maupay (26 ans), le gardien espagnol de Man United s’est emmêlé les pinceaux et a perdu le ballon de vue, le laissant passer entre ses jambes. Une aubaine pour le défenseur des Toffees, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir pour remettre les deux formations à égalité. Roy Keane, ancien de la maison, n’a pas loupé De Gea au micro d’ITV. « On dirait qu’il a bu quelques verres. »

