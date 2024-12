FC Barcelone, PSG : Lamine Yamal fait une grande annonce pour son avenir

Sérieusement blessé à la cheville, Lamine Yamal (17 ans) sera éloigné des terrains entre trois semaines et un mois selon le FC Barcelone. Un coup dur pour le club blaugrana et pour le joueur, bien qu’il vienne de recevoir une distinction importante : celle du Golden Boy 2024, correspondant au meilleur espoir du football de l’année. Une distinction méritée pour celui qui a explosé au cours de l’année dernière et dont l’avenir est sur toutes les lèvres des supporters catalans.

Plus tôt dans la soirée, son agent, Jorge Mendes, a assuré que Lamine Yamal allait prolonger son contrat, qui s’achève actuellement en juin 2026 avec les Blaugranas. «Maintenant, il va se rétablir, c’est quelque chose qui va rapidement s’arranger. Bien sûr qu’il va prolonger au Barça. Lamine est du Barça. Il va prolonger», a-t-il déclaré dans le cadre de la soirée de gala du Golden Boy. Mais plus tard dans la soirée, le prodige catalan s’est longuement confié à Marca et n’a pas esquivé le sujet de son avenir.

Lamine Yamal répond aux rumeurs PSG et Manchester City

Alors que le média l’a questionné sur les possibles choix de son avenir, Marca lui a demandé s’il était prêt à rejeter toutes les offres pour rester au FC Barcelone, malgré les intérêts de Manchester City, mais aussi du Paris Saint-Germain. Mais le prodige de 17 ans a été clair : «non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser».

Une réponse qui semble sonner comme un "ouf" de soulagement pour les fans du Barça, craignant que leur nouvelle grande star s’en aille, à l’instar de Neymar en 2017, parti au PSG. «Si le Barça peut tout gagner ? C’est notre intention. Nous allons tout donner pour y parvenir. Nous avons de quoi le faire (…) Nous avons réussi à nous consolider en tant que groupe, nous nous connaissons mieux. Je pense que c’est quelque chose de très important». Lamine Yamal a donc le cœur à Barcelone…