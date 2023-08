Monaco : ça brûle pour Denis Zakaria

L’AS Monaco touche au but dans le dossier Zakaria. Courtisé par Lens et West Ham, Denis Zakaria (26 ans), qui appartient toujours à la Juventus et qui était prêté la saison passée du côté de Chelsea, se rapproche finalement du Rocher.

Selon nos informations, l’arrivée du milieu de terrain international suisse de 26 ans en Principauté est même imminente. Les discussions sont très avancées avec la Vieille Dame et les Asémistes veulent boucler l’affaire d’ici ce week-end et le début du championnat. Le montant de l’opération sera supérieure à 20 M€.