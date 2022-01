Paul Scholes juge la situation actuelle de Manchester United

Légende du club mancunien, Paul Scholes a un avis aiguisé sur tout ce qui se passe chez les Red Devils, surtout que la situation actuelle de son club formateur ne l'enchante pas. Il dénonce une ambiance «empoisonnée dans le vestiaire» qui serait en pagaille. «Aujourd'hui, les joueurs auraient plus envie de quitter le club plutôt que de le rejoindre, et pour un club du standing de Manchester United ça ne passe pas.» Celui qui compte 718 matchs sous le maillot des Red Devils est également revenu sur le poste d'entraineur : «Manchester United est le plus grand et le meilleur. United devrait avoir les meilleurs disponibles dans les rôles les plus importants, et le rôle le plus important est le manager - il doit l'être.».

Il ne cache pas sa surprise vis à vis de la nomination de Ralf Rangnick : «nous avons choisi un homme qui est très apprécié en Europe, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès en tant qu'entraîneur», et cite les entraineurs qu'il aurait aimé voir à Old Trafford mais inaccessibles (Guardiola, Tuchel, Klopp), avant d'émettre des regrets d'avoir laissé Antonio Conte à Tottenham : «mais Antonio Conte ? Le timing semblait idéal. Vous avez vu ce qu'il a fait à Tottenham avec une équipe qui est loin d'être aussi bonne que celle de United. Je pense que United a raté un truc avec lui. Je pense qu'ils pourraient probablement encore l'obtenir de Tottenham. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose de spécial ici.» Il cite également Mauricio Pochettino comme potentiel nouvel entraineur.