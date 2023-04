Coppa Italia, Inter : Romelu Lukaku gracié par le président de la FIGC

Alors que la Cour d’appel nationale de la Fédération italienne de football (FIGC) avait confirmé ce mardi la disqualification de Romelu Lukaku pour la demi-finale retour de la Coppa Italia face à la Juventus mercredi prochain après avoir été exclu lors du match aller malgré les insultes racistes qu’il avait subies, le président de l’instance dirigeante italienne a décidé de faire annuler cette décision. En effet, Gabriele Gravina a décidé de gracier «exceptionnellement et extraordinairement» Romelu Lukaku afin d’envoyer un signal fort contre le racisme.

«Il ressort sans équivoque du rapport du parquet fédéral que le joueur susmentionné a été soumis, à plusieurs reprises, à des manifestations graves, répétées et déplorables de haine et de discrimination raciale de nature à justifier un comportement formellement non conforme aux règles et, à ce titre, apprécié par le directeur de match, considérant que le principe de la lutte contre toutes les formes de racisme constitue l’un des principes fondateurs de l’ordre sportif, dans ses dimensions internationales et nationales», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de la FIGC.

