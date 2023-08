Valenciennes : la FFF risque de surveiller Ben Chorley

Décidément, cette histoire est loin d’avoir donné son dernier mot. Comme nous vous le racontions il y a quelques jours, un incroyable imbroglio a eu lieu entre le Celtic Glasgow et Valenciennes concernant le transfert d’Ismaila Soro. Alors que le joueur ivoirien était d’accord pour rejoindre le VAFC, le club aurait, selon nos informations, décidé d’écarter l’agent français du joueur afin de placer un intermédiaire anglais sur le dossier.

Une pratique illégale dans l’Hexagone et suite à laquelle peut porter plainte l’agent en question qui est affilié à la FFF. Avec ce dernier détail, Ben Chorley, intronisé en juin dernier à son poste de directeur sportif, courait le risque de mettre la puce à l’oreille de la Fédération. Et selon nos dernières indiscrétions, cette dernière risque de se saisir de l’affaire et enquêter sur les méthodes de Ben Shorley. Des débuts décidément compliqués pour l’ancien défenseur anglais.