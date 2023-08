L’incroyable imbroglio entre Valenciennes et le Celtic Glasgow

C’est une histoire qui illustre bien à quel point le mercato est un monde à part dans le football et à quel point certains transferts sont remplis d’histoires étonnantes. Celui d’Ismaila Soro en est la preuve. Le joueur ivoirien du Celtic Glasgow est tombé d’accord pour rejoindre Valenciennes en Ligue 2. Mais un problème est survenu dans ce dossier.

Selon nos informations, Valenciennes aurait décidé d’écarter l’agent français du joueur afin de placer un intermédiaire anglais sur le dossier. Une pratique évidemment illégale en France et qui devrait pousser l’agent français, affilié à la FFF, à porter plainte si cela venait à se confirmer. Et à émeuter la FFF de ce genre de pratique. Drôle de démarrage pour Spor Republic et son nouveau directeur sportif Ben Chorley.