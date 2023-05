Ligue 1 : l’AS Monaco s’impose dans la douleur à Angers mais sécurise sa quatrième place

L’AS Monaco peut reprendre haleine. Après deux lourdes défaites essuyées face à Lens (3-0) puis Montpellier (4-0), le club de la Principauté s’est remis en scelle ce dimanche en s’imposant chez la lanterne rouge Angers (1-2), mais dans la difficulté. Orphelins de leur meilleur buteur Wissam Ben Yedder, mis à l’écart par Philippe Clement en raison d’un retard à l’entraînement la veille, les Monégasques ont tout de même trouvé les ressources pour faire sauter le verrou angevin, en partie grâce à un Aleksandr Golovine de gala.

L’international russe, remuant et très inspiré cet après-midi, a guidé son équipe en frottant la lampe juste avant la pause d’une sublime frappe dans la lucarne (45e). Avant cet éclair, les Monégasques avaient pourtant fui la réussite, à l’image de Takumi Minamino, actif mais trop peu productif. Titularisé pour la première fois depuis deux mois en Ligue 1, le Japonais a souvent fait preuve de maladresse dans le dernier geste, sabordant plusieurs occasions franches (16e, 33e, 77e). Une dynamique contraire à celle du Néerlandais Myron Boadu. Aligné pour substituer Ben Yedder, l’ancien joueur de Feyenoord a pu gonfler son capital confiance en marquant pour la première fois depuis près de deux mois, en étant à la conclusion d’un contre mené par Youssouf Fofana (60e).

Une frilosité défensive encore criante

Si l’essentiel a été assuré avec ce succès, qui permet à l’AS Monaco de reléguer le LOSC - son prochain adversaire - à six longueurs et à quatre journées de la fin, la défense monégasque a encore affiché des moments d’absence alarmants. Sans un Alexander Nübel inspiré notamment devant le jeune Bahoya (38e), remis en jeu par la mauvaise interprétation de Chrislain Matsima, l’issue de la rencontre aurait pu être quelque peu différente.

Au retour des vestiaires, les Monégasques ont d’ailleurs concédé de nombreux moments de chaleur qui auraient probablement connu une autre issue s’ils n’avaient pas affronté la deuxième attaque la plus maladroite du championnat. Souvent à la limite et coupable de nombreuses fautes évitables dans ses trente derniers mètres, la défense monégasque a d’ailleurs fini par plier sur un coup de tête de l’entrant Abdallah Sima (64e), délesté de tout marquage. Un but finalement sans incidence sur le résultat, mais qui renvoie Monaco à ses doutes et ses limites. À sept jours d’affronter le LOSC, Philippe Clement va devoir trouver la bonne formule pour éviter de vivre un nouveau naufrage comme face à Lens (3-0) et Montpellier (0-4) ces deux dernières semaines.