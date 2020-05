OM : Éric Di Meco dévoile son favori pour remplacer André Villas-Boas

Depuis jeudi soir et le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, il est possible l'OM voit un autre départ survenir, celui d'André Villas-Boas. Auteur d'une belle saison pour sa première année au club phocéen, le technicien portugais était très proche de son directeur sportif et pourrait décider de plier bagage lui aussi. Un départ inévitable selon le consultant RMC Éric Di Meco. L'ancien joueur marseillais pense alors à Christophe Galtier pour prendre sa place sur le banc. Une solution qui serait la meilleure à prendre selon lui.

« Le choix d’entraîneur sera difficile à faire. Il faudra déjà que le nouveau coach fasse l’unanimité dans l’opinion publique. C’est pour ça que le nom de Galtier revient parce qu’il est Marseillais, et parce qu’il est attaché à l’OM. Galtier a toutes les qualités pour le job. À Saint-Etienne ou à Lille, il a montré qu’il arrivait à tirer 120 % de ses effectifs. C’est un coach capable de reconstruire, de construire et de confirmer derrière », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC. Le consultant est néanmoins sûr d'une chose, un départ d'André Villas-Boas serait un gros coup dur pour l'OM en vue de la saison prochaine. Très proche de ses joueurs, certains d'entre eux pourraient même aller voir ailleurs...