Strasbourg s’offre le responsable de la performance du PSG

Ancien préparateur physique du Paris Saint-Germain, passé responsable de la performance, Nicolas Mayer a décidé de démissionner de son poste, ce vendredi. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’homme de 41 ans va rejoindre Strasbourg dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

Le quotidien précise les raisons de ce départ et avance, à ce titre, des relations détériorées entre Mayer et les deux préparateurs physiques nommés par Luis Campos, Pedro Gomez et Alberto Piernas.

À lire

PSG : Neymar à l’entraînement dès lundi