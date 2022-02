OM : ça commence à être dur pour William Saliba

La suite après cette publicité

L'été dernier, l'Olympique de Marseille refaisait une partie de son arrière garde en recrutant Luan Peres et surtout William Saliba. Le jeune crack, formé à l'AS Saint-Etienne et recruté très tôt par Arsenal, enchaînait alors les prêts. Un à l'ASSE, un à l'OGC Nice et donc un, pour cette saison, sans option d'achat, du côté de l'Olympique de Marseille.

On a été tout de suite séduit par le talent du natif de Bondy (91, Essonne). Puissant, rapide, technique, un art du tacle dont un sur Kylian Mbappé, qui filait seul au but. Il était celui que Jorge Sampaoli utilisait le plus et probablement celui que les supporters adoraient particulièrement. Mais il a commencé à faire quelques erreurs et on ne l'a pas vu tenter grand-chose depuis un moment.

Le problème du remplaçant

Pire encore, malgré quelques retours très impressionnants, il a perdu quelques duels importants qui ont pu coûter des buts. Si dominant en début de saison, on l'a vu fébrile contre Lyon, puis contre Nice, dans un poste qui n'était pas le sien, arrière droit. On s'attendait donc à ce qu'il reprenne du poil de la bête contre Troyes, ce dimanche (1-1). Mais, au-delà de quelques trous d'air, des soucis de relances et surtout, il perd un duel très important sur l'égalisation, méritée, de l'ESTAC.

On ne sait pas encore s’il faut le faire se reposer un petit peu ou s’il faut le laisser sur le terrain pour qu’il continue à être en jambes. L’ennui, aussi, c’est que Sampaoli n’a pas mille choix. Relancer un Balerdi en qui il ne semble plus vraiment croire ? Rappeler un Alvaro mis de côté depuis quelque temps ? Il va falloir vite se refaire puisque c’est Monaco qui arrive le week-end prochain…