La domination époustouflante du football espagnol

Il y a quelques semaines, avant le début de l’Euro 2024, pas grand monde imaginait la Roja aller au bout. Mais l’équipe entraînée par Luis de la Fuente a déjoué les pronostics, remportant les 7 rencontres disputées dans la compétition et soulevant le trophée. Le tout, avec la manière, puisque la formation espagnole a fait l’unanimité et a été acclamée comme l’équipe proposant le meilleur jeu du tournoi.

Le début d’un nouveau cycle similaire à celui connu entre 2008 et 2012 ? Il faudra attendre ce Mondial 2026 pour avoir des premiers éléments de réponse. Mais ce qui est sûr, c’est que le football espagnol se porte très bien. Ces derniers mois, les équipes nationales du pays ibérique ont presque tout raflé. En plus de cet Euro remporté contre l’Angleterre, l’Espagne est aussi championne en titre de la Ligue des Nations.

L’Espagne est championne en titre dans presque toutes les catégories

Dimanche, l’équipe U19 de l’Espagne a aussi été sacrée championne d’Europe, imitant ses aînés, avec un succès 2-0 contre la France en finale. La veille, c’est l’équipe U19 féminine qui avait remporté l’Euro de la catégorie, venant à bout des Pays-Bas. C’est d’ailleurs peut-être chez les femmes que la domination est le plus impressionnante, puisqu’en plus de ce titre chez les U19, les Espagnoles sont aussi championnes du monde en titre, championnes de la Ligue des Nations, championnes du monde chez les U20 et les U17 ainsi que championnes d’Europe U17.

Un palmarès impressionnant, qui pourrait encore se garnir dans les jours à venir, avec les sélections masculines comme féminines qui ont des options sérieuses d’aller loin aux Jeux Olympiques. On peut également ajouter le palmarès des clubs, puisque la dernière édition de la Ligue des Champions a été remportée par le Real Madrid chez les hommes et par le FC Barcelone chez les femmes. C’est fort, très fort.