Menu Rechercher
Commenter 3
2. Bundesliga

Adil Aouchiche va rebondir en deuxième division allemande

Par Aurélien Macedo
1 min.
Adil Aouchiche @Maxppp

Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (23 ans) est loin de suivre le parcours qui lui était prédestiné. Le milieu offensif né au Blanc-Mesnil appartient à Sunderland et a été prêté du côté d’Aberdeen sur le début de saison. Auteur de 30 apparitions sous ses nouvelles couleurs pour 3 buts et 2 offrandes, il a retrouvé une certaine continuité et pourrait de nouveau changer d’air.

La suite après cette publicité

Le joueur passé par Lorient et l’AS Saint-Étienne serait ainsi sur le point de rebondir en deuxième division allemande selon Sky Sports. Leader du championnat, Schalke 04 serait proche d’obtenir sa signature définitive puisqu’un accord a été trouvé avec Sunderland.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

2. Bundesliga
Premier League
Schalke 04
Sunderland
Adil Aouchiche

En savoir plus sur

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premier League Premier League
Schalke 04 Logo Schalke 04
Sunderland Logo Sunderland AFC
Adil Aouchiche Adil Aouchiche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier