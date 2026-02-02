Adil Aouchiche va rebondir en deuxième division allemande

Ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (23 ans) est loin de suivre le parcours qui lui était prédestiné. Le milieu offensif né au Blanc-Mesnil appartient à Sunderland et a été prêté du côté d’Aberdeen sur le début de saison. Auteur de 30 apparitions sous ses nouvelles couleurs pour 3 buts et 2 offrandes, il a retrouvé une certaine continuité et pourrait de nouveau changer d’air.

Le joueur passé par Lorient et l’AS Saint-Étienne serait ainsi sur le point de rebondir en deuxième division allemande selon Sky Sports. Leader du championnat, Schalke 04 serait proche d’obtenir sa signature définitive puisqu’un accord a été trouvé avec Sunderland.