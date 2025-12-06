Ligue 1 : Lens enfonce le FC Nantes et assure sa place en tête du classement

Surprenant leader du classement de Ligue 1, le RC Lens a pu souffler dès vendredi soir après la défaite concédée par l’Olympique de Marseille, à Lille. Mais il fallait maintenant conserver cette position en tête lors d’un déplacement à La Beaujoire contre un FC Nantes en position de barragiste et qui risquait même d’être relégable en cas de bon résultat du FC Metz à l’issue de cette 15e journée. Les Sang et Or ont rapidement fait briller Lopes, qui repoussait une belle tête de Sarr (6e).

L’ex-portier de l’OL s’est encore illustré en stoppant un nouvel envoi d’Edouard, bien servi par Thauvin (13e). Mais après un moment de flottement malgré la domination lensoise, un superbe centre lointain d’Aguilar trouvait encore Thauvin, seul au point de penalty, pour l’ouverture du score de la tête (1-0, 34e). Le plus dur était fait, mais une action nantaise bien emmenée par Abline obligeait le jeune Ganiou à faire faute dans la surface. Et malgré un arrêt de Risser sur le penalty d’El-Arabi, le Marocain pouvait reprendre pour égaliser (1-1, 38e).

Thauvin encore décisif

Tout était alors à refaire pour les Lensois, qui ne parvenaient pas à percer le bloc canari bien en place. Thauvin pensait être décisif pour Saïd sur un corner mal renvoyé, mais l’attaquant nordiste était signalé hors-jeu (79e). Mais quelques minutes plus tard, une contre-attaque lensoise permettait à Udol de délivrer un caviar vers Saïd, qui, cette fois, redonnait bien l’avantage à Lens (2-1, 82e).

Une délivrance pour les Sang et Or, qui ont enfin déjoué le bloc nantais. Thauvin, d’un geste solitaire, était même proche de faire le break d’un but splendide (89e). Grâce à ce succès, Lens confirme et peut se vanter de terminer la journée en tête du classement, car les hommes de Pierre Sage restent à quatre points du PSG, qui jouera Rennes. De son côté, le FC Nantes peut avoir des regrets après cette nouvelle défaite concédée et risque de se faire doubler par le FC Metz, en cas de succès des Grenats à Auxerre.