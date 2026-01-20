Les messages de Mbappé à Vinicius et à l’AS Monaco

Comme souvent lorsqu’il affronte l’AS Monaco, Kylian Mbappé se montre létal. Le Français a encore marqué deux nouveaux buts face à son ancien club, enchaînant avec un 12e match consécutif où il marque face à l’ASM. Après la large victoire du Real ce soir en Ligue des Champions (6-1), il a tenu à remercier le club princier sur Instagram avec ce message : «reconnaissance éternelle».

La suite après cette publicité

Il a également eu un mot en faveur de Vinicius Junior, auteur d’une très grosse prestation. «Très heureux pour toi mon frère. Tous les Madridistes sont avec toi». Une réponse directe à la manière dont le Santiago-Bernabéu a chahuté le Brésilien le week-end dernier. Le Brésilien a de nouveau fait l’objet de sifflets en début de soirée qu’il est parvenu à transformer en applaudissements.