BL : le Bayern Munich et Dortmund s'imposent, Francfort et Brême dos à dos

Suite de la 6e journée de Bundesliga ce samedi après-midi avec quatre matches programmés à 15h30. Opposé au FC Cologne, le Bayern Munich n'a pas tremblé et s'est imposé 2-1 grâce à Müller et Gnabry. Les Bavarois passent donc provisoirement en tête avant le match entre le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig (18h30).

La suite après cette publicité

De son côté, le Borussia Dortmund défiait l'Arminia Bielefeld et les Borussen ont empoché les trois points (2-0) puisque Hummels a inscrit un doublé. Le BvB compte donc le même nombre de points que le Bayern (15), alors que les deux équipes se retrouveront le week-end prochain. Enfin, Augsbourg a disposé de Mayence (3-1), tandis que Francfort et Brême ont fait match nul (1-1).

Les résultats de 15h30 :