Real Madrid : le coronavirus retarde la nationalisation espagnole des joueurs non européens

Le coronavirus place les clubs dans une situation financière difficile. Mais pas que. En Espagne, le Real Madrid voit le processus de nationalisation de ses joueurs non européens prendre du retard, à s'en référer aux informations du quotidien As. C'est le cas des Brésiliens Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao et Reinier. Le média espagnol précise qu'un délai de six mois était prévu, soit une nationalisation attendue fin 2020 voire début 2021.

Il faudra malheureusement pour le club madrilène et les joueurs concernés attendre plus longtemps. Reinier devrait être le plus embêté par ce retard. Alors que les trois places d'extra-communautaires de l'effectif du Real sont prises par ses trois compatriotes, celui qui a été recruté 30 M€ cet hiver à Flamengo devra attendre que l'une d'entre elles se libère pour pouvoir jouer avec l'équipe première en Liga. La délivrance d'un passeport espagnol est obligatoire pour les non-européens afin de jouer en championnat. L'Uruguayen Federico Valverde est également passé par là l'été dernier, libérant ainsi sa place d'extra-communautaire.