Jean-Philippe Mateta n'était pas contre rejoindre l’OM

Auteur de 10 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues avec Mayence cette saison, Jean-Philippe Mateta s’est envolé cet hiver direction les Eagles de Crystal Palace. Prêté au club londonien jusqu’à l’été 2022 avec une option d’achat d'environ 20 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, âgé de 23 ans, est revenu aujourd’hui pour So Foot sur son arrivée en Angleterre, et sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille cet hiver.

«Pourquoi pas (signer à l’OM) ! C’est une grande équipe du championnat de France. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix.» L’autre choix, c’est celui d’Arkadiusz Milik, qui a signé il y a quelques jours dans la cité phocéenne.