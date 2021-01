Crystal Palace attire Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace frappe un grand coup lors de ce mercato d'hiver. Le club anglais a officialisé ce jeudi l'arrivée de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta (23 ans). Ce dernier débarque à Palace en provenance de Mayence.

Auteur de dix réalisations en dix-sept matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison, le natif de Paris est prêté dix-huit mois avec option d'achat. Celle-ci pourrait se situer autour des 18 millions d'euros.

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC