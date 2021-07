Real Madrid : direction l'AC Milan pour Isco ?

L'AC Milan n'a plus de numéro 10. Après le départ du Turc Hakan Calhanoglu, parti gratuitement chez le rival intériste, la direction des Rossoneri est à la recherche d'un milieu offensif axial. Les noms de Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) et Hakim Ziyech (Chelsea) ont d'abord été mentionnés, avant d'être démentis par les presses néerlandaise et anglaise. Selon La Gazzetta Dello Sport, le board milanais se pencherait sur le milieu de terrain du Real Madrid Isco, qui ne serait pas dans les petits papiers de Carlo Ancelotti, qui l'avait recruté en 2013 chez les Merengue pour 30M€.

La suite après cette publicité

Après seulement 8 titularisations en 25 apparitions sans marquer de but et délivrant 2 passes décisives, Isco Alarcon pourrait bien être à la recherche d'un nouveau défi et d'un club qui lui accordait plus de temps de jeu en tant que titulaire. Le quotidien espagnol AS parle aussi d'un intérêt du Séville FC.