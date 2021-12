PSG-Club Bruges : tout le monde applaudit la nouvelle prestation XXL de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes ce soir. Pour cette 6e et dernière journée de phase de groupes de Ligue des Champions, le PSG l'a facilement emporté 4-1 contre le Club Bruges. Kylian Mbappé a de nouveau fait parler de lui, ouvrant le score après 80 secondes seulement, puis récidivant 5 minutes plus tard pour donner un break d'avance aux siens. Il s'est même offert un numéro sur le troisième but de la soirée, signé Messi celui-là, en se débarrassant d'Hendry sur un pas. Avec cette 4e passe décisive dans la compétition, il est l'actuel meilleur passeur.

Forcément, et même si cette rencontre ne relevait d'aucun enjeu sportif pour les Parisiens (pas pour les Belges en revanche), le champion du monde, auteur de 4 buts en C1 dans cette édition, élu homme du match par l'UEFA et par notre rédaction (nous lui avons attribué la note de 8) était logiquement au centre des attentions. Il y a d'abord eu Philippe Clément, l'entraîneur brugeois, qui y est allé de son compliment en conférence de presse même s'il regrettait le scénario du match.

Mbappé : «On a un mois et demi pour se préparer avant les 8e»

«Je ne crois que Mbappé fait tout, toujours parfaitement, mais il a des qualités exceptionnelles. Tout le monde le sait. Le 1er but, c'est malheureux, c'est le ballon qui lui revient. Ce sont de grands joueurs et nous, on a besoin d'être efficace.» Mauricio Pochettino au micro de RMC aussi a eu des mots à destination de son numéro 7. «Kylian est un grand joueur, on ne le découvre pas aujourd’hui. Je crois que lui, comme toute l’équipe, ont eu un bon rendement. Nous sommes heureux d’avoir fait un bon match et de terminer cette phase de groupes sur une bonne note», se rassure l'Argentin.

Et quant au principal intéressé, qui en est désormais à 30 réalisations en carrière en C1, il pense déjà à la suite des événements au printemps prochain. «C'était un bon match, il n'y avait pas d'enjeu, mais ça reste un match de Ligue des Champions. On voulait gagner chez nous. C'était une performance complète, soulignait l'attaquant au micro de Canal +. C'était beaucoup mieux, aujourd'hui on a fait un pas en avant. Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles, c'est trop faible… Mais il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a un mois et demi pour se préparer avant les 8es.» Le PSG doit profiter de lui, tant qu'il est encore dans ses rangs...