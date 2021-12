LdC : Kylian Mbappé, plus jeune joueur à marquer 30 buts devant Lionel Messi

C'est un secret de polichinelle, Kylian Mbappé est précoce. Ce n'est pas vraiment une surprise de le voir s'offrir des records à la chaîne et c'est probablement loin d'être terminé. En attendant, ce mardi, lors du match opposant le PSG au Club Bruges (à suivre en direct commenté sur FM), le champion du monde 2018 est devenu le plus jeune joueur à atteindre le cap des 30 buts dans l'histoire de la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

À 22 ans et 352 jours, le numéro 7 parisien dépasse ainsi son nouveau coéquipier en club Lionel Messi, qui détenait ce record depuis ses 23 ans et 131 jours. Kylian Mbappé a également inscrit, en l'espace de 7 minutes au Parc des Princes, le deuxième doublé le plus rapide de l'histoire de la C1, derrière Rodrygo Goes, un soir de match contre Galatasaray avec le Real Madrid.