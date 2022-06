Le dossier Ederson se complique pour le PSG

La suite après cette publicité

Si le PSG est parvenu à convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, il n'a pas réussi à faire venir Aurélien Tchouaméni. Le retard pris dans ce dossier et la volonté du joueur de rejoindre le Real Madrid ont été plus forts que le reste. Tout est donc encore à faire pour le recrutement d'un milieu de terrain durant le mercato et il semblerait que la piste menant à Ederson de la Salernitana s'amenuise, du moins s'il n'y a pas de réaction de la part de la nouvelle direction sportive.

Cette fois ce n'est pas la volonté du joueur qui fait la différence mais la concurrence de l'Inter. « Il y a un intérêt de la part des Nerazzurri et il y a une offre tangible de l'Atalanta. Nous sommes en dialogue avec l'Inter. La volonté du joueur sera déterminante. La valorisation dépasse en tout cas les 20 millions d'euros, mais un club étranger pourrait bien débarquer la semaine prochaine », dévoilait Maurizio Milan, le président du club italien il y a quelques jours.

Une offre décisive de l'Inter

Cet intérêt des Nerazzurri s'est concrétisé selon les informations d'Il Mattino. Le dauphin de l'AC Milan a formulé une offre de 21 M€ pour le Brésilien de 22 ans, arrivé cet hiver seulement en Serie A contre 6,5 M€. Cette proposition a été jugée recevable mais pourrait être renforcée en ajoutant un joueur de l'effectif lombard. Le média parle Dalbert, Lazaro ou encore le prêt d'un jeune élément comme Sebastiano Esposito ou Martín Satriano, prêté à Brest en 2e partie de saison.

De quoi mettre la pression sur les épaules du PSG, qui va vite devoir bouger s'il ne veut pas voir le Brésilien lui passer sous le nez. Ce dernier nous avait confié il y a quelques jours être très flatté par l'intérêt du champion de France. «C'est un club gigantesque, qui vise de grandes choses, comme la Ligue des Champions. Ils ont ramené de grands joueurs au sein de leur effectif, j'ai beaucoup de respect et d’admiration pour ce club. J’attends de voir s’il y aura quelque chose d’officiel. C’est valorisant de voir ce genre de clubs s’intéresser à toi, quelle que soit l'issue.»