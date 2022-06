Accord total entre Monaco et le Real Madrid pour le transfert d'Aurélien Tchouameni !

La suite après cette publicité

Le 5 juin dernier, Aurélien Tchouameni entretenait le flou concernant son futur. « C'est une position dans laquelle j'ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, ça veut dire que je fais de bonnes choses. Je n’ai pas encore fait de choix », déclarait-il au micro de l’émission dominicale Téléfoot.

Pourtant, le milieu de terrain de l’AS Monaco avait bien une idée derrière la tête. Devenu international français sous le maillot asémiste (10 sélections, 1 but), l’ancien Bordelais a vu sa carrière décoller. Convaincant en bleu, comme hier encore face à la Croatie, Tchouameni avait le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool à ses pieds.

Très bonne opération pour Monaco et Bordeaux

Fort de la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a tout fait pour convaincre le Monégasque de poursuivre sa carrière en France. Il faut dire que le natif de Rouen a le profil idéal pour renforcer un entrejeu rouge-et-bleu défaillant. Mais au final, Tchouameni est resté campé sur ses positions. Malgré les avances parisiennes, le joueur va filer chez les Merengues.

La Casa Blanca tenait déjà un accord avec le joueur, il ne lui restait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Monaco. C’est désormais chose faite. The Athletic et Marca annoncent en choeur que les deux formations ont conclu un accord. Comme nous vous l’annoncions, le montant total de la transaction va dépasser les 100 M€. Une sacrée affaire pour l’ASM qui n’avait pas hésité à investir en 2020 20 M€ sur Tchouameni. Idem pour Bordeaux qui touchera 20% sur la plus-value.